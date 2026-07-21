ФИФА ще разследва сбиването след края на финала между Испания и Аржентина

ФИФА назначи прокурор, който ще разследва сбиването след финалния мач от Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. Испанците, които са шампиони от Евро 2024, спечелиха драматично с 1:0 след продължения, триумфирайки с втората си световна титла.

Напрежението между футболистите нарасна сериозно, след като иберийците победиха първенеца от 2022 година. Гол на Феран Торес в продълженията реши изхода от двубоя, а преди това червен картон от състава на Аржентина получи Енцо Фернандес.

След последния съдийски сигнал аржентинският халф Леандро Паредес се сблъска с няколко испански футболисти, включително защитника Ерик Гарсия и халфа Гави. Това предизвика по-голямо сбиване между двете групи играчи.

Отборите си размениха блъскания и трябваше да бъдат разделени, като треньорът на Аржентина Лионел Скалони се опита да успокои обстановката.

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ФИФА няма краен срок за разследването.

(БТА)