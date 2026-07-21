До 12 пъти разлика в цените на лекарствата, Шарков посочи причината

Въвеждането на задължителни обществени поръчки при закупуването на лекарства от частните болници обяви “Прогресивна България”, а темата за цената коментира здравният икономист Аркади Шарков пред Bulgaria ON AIR.

Той съобщи, че разликата в цената е между 10 и 12 пъти. “Те са вследствие на проведения централизиран електронен търг миналата година. Преди него важеше правилото за среднопретеглената цена на лекарствените продукти, което беше свило разликата до минимум. Централизираният търг доведе до тези разлики в цените", коментира здравният икономист.

Среднопретеглената цена беше решението, въведено януари 2024 г., и работеше перфектно, добави Шарков.

Той направи уточнение, че при среднопретеглената цена тя сведена до минимум, но няма ангажимент частна структура да бъде възложител по ЗОП.

Равнопоставеността на болниците

В предаването “България сутрин” Шарков заяви, че частните болници не се субсидират от държавата и предупреди, че “всяко вмешателство от характера на частен бизнес би довело до още по-големи изкривявания”.

"Управляващите ще умножат проблема по 100”, каза Шарков и добави, че равнопоставеността на лечебните заведения трудно може да бъде постигната. Той обърна внимание, че пациентът може да избира къде да се лекува, но в немалка част от болниците в страната поръчките се блокират.

Неправилен подход е да се вкарат още лечебни заведения към "корупционния механизъм ЗОП", настоя Шарков.

Здравният икономист посочи, че най-важното е пациентът да бъде ангажиран пряко с неговото лечение и с резултата в неговото здравно досие. "Инсталирането на Е-здраве е елемент на проследяването на пациента. Говорим за дигитален контрол, възможен от разстояние", каза Шарков.

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