Два милиона души посрещнаха в Мадрид световните шампиони

Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус.

Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. От майки с бебета на ръце до 90-годишни фенове излязоха, за да поздравят футболистите за втората световна титла. Реки от хора заляха улиците още от ранния следобед, метрото беше препълнено с фенове, облечени с тениски на националния отбор по футбол, предаде кореспондентът на БНР.

Кулминацията на празненствата беше на площад "Сибелес", където специално изградената зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. Футболистите се качиха един по един на сцена с надпис "Кралете на света" под оглушителните аплодисменти на публиката.

По-рано през деня играчите кацнаха на летището в Мадрид, където бяха посрещнати от 200–300 фенове. Те посетиха двореца "Сарсуела" за прием при крал Фелипе VI, кралица Летисия, принцеса Леонор и инфанта София. "Това беше епичен триумф", отбеляза кралят.

След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше приет от министър-председателя Педро Санчес. Пред футболистите той пожела на тях и на испанския народ още една световна титла. "Защо да не вярваме, че хубавите неща идват по три?", коментира Санчес. Той изрази огромна благодарност към треньорския щаб и футболистите "за стила им на игра, положените усилия и победата".