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Ръководството на НДК за загубите: Цифрите са верни, заплатите не са в разрез със закона

Да се вменява, че НДК под наше ръководство е на загуба, е абсолютно некоректно

05.06.2026 | 18:22 ч. Обновена: 05.06.2026 | 19:15 ч. 54
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Да се вменява, че НДК под наше ръководство е на загуба, е абсолютно некоректно, заяви изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова пред медии.

По-рано днес министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК и за това, че заплатата на директора на НДК е в пъти по-голяма от тази на държавния глава.

За пръв път министър на културата си позволява да отправя обвинения към най-голямата културна институция в България, без да направи елементарен опит за институционален диалог, допълни Андрияна Петкова Татарова.

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Данните, изнесени от министъра на културата са верни, но интерпретацията по отношение на настоящото ръководство не са точни, допълни Сашо Ганов, член на съвета на директорите на НДК.

Културното министерство дават манипулативна информация. Тази загуба не е от както ние сме в ръководството, а от 2011 г. НДК е създаден като търговско дружество през 2011 г. с принципал министърът на културата. До края на 2023 г. натрупаната загуба е 48 564 000 евро. Загубата за 2024 г., откакто ние сме в управлението, е 293 000 евро, уточни Петкова. 

"Може да си представите какви са разходите за този огромен сграден фонд. Авариите са на ежедневна база. Ние върнахме културата в НДК. Никой не ни задължава да го правим, колегите преди нас я бяха занулили. Ние успяхме да върнем културата тук с много усилия. Голяма част от събитията, които организираме са финансово обезпечени, защото осъзнаваме мисията, която Дворецът на културата има от създаването си", каза Петкова. "Когато поехме ръководството на 6 февруари 2024 г. по сметките имаше 7 млн. лева. Днес има около 16 млн. лева – това е 120% увеличение", подчерта тя.  

Сашо Ганов, член на съвета на директорите на НДК, заяви, че данните, изнесени от Милошев, са верни, но интерпретацията за настоящото ръководство не е точна. От НДК заявиха още, че натрупаната загуба от 48 млн. евро е от 2011 г. 

Относно заплатите - ръководтвото заяви, че те не са в разрез със закона.

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