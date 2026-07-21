Оставиха в ареста дилър, заловен със 100 грама кокаин в Димитровград

Окръжният съд в Хасково остави в ареста 35-годишния Слав Крайчев, обвинен в държане на кокаин с цел разпространение.

По данни на прокуратурата става дума за 100 грама високорисково наркотично вещество. Съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Кокаинът е открит при проверка на такси

На 17 юли криминалисти спрели за проверка таксиметров автомобил в Димитровград, в който Крайчев пътувал като пасажер.

У него били открити 100 грама бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин. Мъжът предал веществото с протокол.

Съдът отчете предишна присъда

Магистратите са преценили, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Като аргументи съдът е посочил тежестта на предвиденото наказание, както и обстоятелството, че Крайчев вече е изтърпявал четиригодишна присъда за същото престъпление.

Според съда многократните му пътувания до и от Обединеното кралство също увеличават риска той да осуети провеждането на наказателното производство в разумен срок.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.