Райският газ може да доведе до парализа и трайни увреждания

Райският газ и вейповете крият реален риск от тежки увреждания

Райският газ, вейповете, т.нар. "дизайнерски дроги" и други опасни вещества продължават да се представят сред младите хора като нещо безобидно, модерно или лесно контролируемо. Медицинските последици обаче могат да бъдат тежки, продължителни и в някои случаи необратими.

Темата беше поставена и пред деца и младежи в област Кърджали в рамките на инициативата "От децата за децата", част от националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето.

Когато "забавлението" води до болница

По време на срещата бяха представени реални случаи на деца и младежи, стигнали до продължително болнично лечение след употреба на опасни вещества.

Информацията е подготвена от водещи лекари от Военномедицинската академия и е адаптирана от членовете на Съвета на децата, за да бъде по-разбираема за техните връстници.

Особено внимание беше отделено на райския газ, който често се възприема като безобидна част от забавлението. При вдишването му обаче количеството кислород в организма намалява, а това може да доведе до мозъчна хипоксия, гърчове, парализи, нарушения в работата на нервната система и трайни неврологични увреждания.

Увреждания, които могат да останат за цял живот

Продължителната употреба на райски газ влияе и върху нивата на витамин B12 в организма. Това може да предизвика тежки хематологични и неврологични усложнения.

Сред обсъдените случаи имаше и такива, при които след употреба на райски газ млади хора са загубили способността си да ходят и да се движат самостоятелно.

Тези последици показват, че рискът не се изчерпва с краткотрайно неразположение. Уврежданията могат да засегнат мозъка, нервната система, кръвта и двигателните функции и да изискват дълго лечение.

Митът, че всичко е под контрол

Специалистите предупреждават, че едно от най-опасните заблуждения е убеждението, че човек може сам да контролира действието на подобни вещества.

"Всеки път, когато търсим субстанция, която да ни накара да се чувстваме по-добре, тя само прикрива проблема. За кратко може да изглежда като решение, но с времето цената става много по-висока", посочват лекарите.

Посланието към младите хора е ясно - опасните вещества не решават проблемите и не са безобидна форма на забавление. Дори еднократната употреба може да доведе до сериозни последици, а усещането за контрол често се оказва илюзия.

Информацията беше представена пред младежи в Кърджали от Дилек Исмаил, представител на областта в Съвета на децата към председателя на ДАЗД.