Само на 18 години: Почина Кейли Хотъл от филмите за "Годзила" и "Конг"

Кейли Хотъл, позната на зрителите с ролята на Джия във филмите за Годзила и Конг, е загинала при автомобилна катастрофа. Тя е била едва на 18 години.

Новината беше потвърдена от баща ѝ Джошуа Хотъл пред TMZ. По информация на семейството трагичният инцидент е станал рано сутринта във вторник в щата Мериленд.

Починала е на път за болницата

Джошуа Хотъл съобщи за смъртта на дъщеря си и по време на близо 23-минутно живо включване в социалните мрежи, проведено на американски жестов език. Той разказа, че е трябвало спешно да отпътува от Тексас, за да прибере тялото ѝ.

По думите му първоначално е бил уведомен, че Кейли е пострадала тежко при катастрофа. Малко по-късно получил второ обаждане, в което му съобщили, че сърцето ѝ е спряло по пътя към болницата.

Кариера, започнала още в детството

Кейли Хотъл е родена в Атланта, щата Джорджия, и произхожда от семейство, в което няколко поколения са глухи. Самата тя също е с увреден слух.

Първите ѝ изяви пред камера са в реклами. Едва 9-годишна тя участва в информационна кампания за приложението за видеоразговори Glide, широко използвано от хора с увреден слух.

Пробивът идва с филмите за Годзила и Конг

През 2021 г. Хотъл изиграва Джия във филма "Годзила срещу Конг" (Godzilla vs. Kong) – момиче, което общува с Кинг Конг чрез жестов език и живее на Острова на черепа заедно с д-р Айлийн Андрюс, в чиято роля влиза Ребека Хол.

През 2024 г. тя се завръща като Джия в "Годзила и Конг: Нова империя" (Godzilla x Kong: The New Empire).

Освен това Кейли Хотъл има участие и в новата версия на сериала "Магнум" (Magnum P.I.), където се появява в епизод от четвъртия сезон в ролята на Джун.