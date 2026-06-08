Сърбия няма да позволи РСМ да стане член на ЕС преди тях

Европейският съюз и Западните Балкани се приближават едни към други, а Черна гора може да е член на ЕС след две години. Това стана ясно след срещата на върха в Тиват.

Международният анализатор Владимир Владимиров коментира в "България сутрин", че имаме положителни новини от срещата.

"Германия и Франция имат неофициално предложение, което се пуска към другите държави в ЕС. То казва: "Ще се опитаме да променим начина, по който ще се присъединяват новопоявилите се кандидати". Ще има и тояга, и морков", посочи той.

Процесът ще тече по-лесно, достъпът до еврофондовете и европейския пазар ще бъде по-лесен, отбеляза Владимиров.

Черна гора е сред отличниците и почти сигурно ще влезе първа в Европейския съюз, докато останалите кандидати не получават такава подкрепа. Албания също се е запътила към членство в ЕС, обърна внимание гостът на Bulgaria ON AIR.

Владимиров смята, че новата методология на Германия и Франция е добре обмислена и няма да изисква основни промени на съществуващите договори.

"България ще има възможност да изкаже своите опасения и виждания. Френското предложение е валидният механизъм, проблемът в момента е между Скопие и Брюксел", посочи още той.

"Партията ВМРО-ДПМНЕ е абсолютен управленец при нашите съседи. Нейната позиция е, че българи в Конституцията няма да влязат, докато те управляват РСМ. Сърбия няма да позволи РСМ да стане член на ЕС преди самата Сърбия. Влиянието ѝ е огромно", подчерта Владимиров.