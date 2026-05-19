Силяновска едно си знае: В РСМ зачитали малцинствата повече от България

Президентът на РСМ Гордана Силяновска-Давкова заяви в Любляна, че Македония не е против конституционните промени, но те не трябва да са резултат от външен натиск и двустранни условности, свързани с въпроси, свързани с идентичността, съобщава "Нова Македония".

На лекцията в Юридическия факултет в Любляна, на тема „Конституционни трансформации по пътя към ЕС: реформи или конституционно инженерство?“, тя каза, че някои от предишните изменения в македонската конституция, включително тези, произтичащи от Охридското рамково споразумение и Преспанското споразумение , са инициирани под силно международно влияние, съобщава МИА.

Според нея, въпреки че след Преспанското споразумение е било уверено, че то е последната отстъпка по пътя към Европейския съюз (ЕС), днес въпросът за конституционните изменения се отваря отново, този път с искането за включване на българите в Конституцията.

Тя смята, че макар и българите да не са споменати в Конституцията, тя им гарантира същите права,

каквито вече са споменати в нея.

"Трябва да се спомене също, че България няма специален член в Конституцията си, който да гарантира правата на малцинствата в страната, и че има голям брой решения на Съда по правата на човека в Страсбург относно определени права на македонците, които той, или по-скоро неговите съдилища, не зачитат. Ние, като държава, имаме по-големи гаранции за правата на малцинствата от много държави-членки на ЕС", каза Силяновска-Давкова, добавяйки, че процесът на присъединяване не трябва да бъде двустранен, особено не по въпроси, свързани с идентичността.

Силяновска-Давкова предложи евентуален компромис - конституционните изменения да бъдат приети, но влизането им в сила да бъде отложено до приключване на преговорите с ЕС. Тя подчерта, че Македония не се страхува от вето, но условията трябва да се основават на европейски критерии, а не на въпроси, свързани с история, език и идентичност.