17-годишен загина, след като се вряза с висока скорост в къща в Дупница

Непълнолетен 17-годишен младеж, жител на Дупница, е загинал при тежка катастрофа в града през изминалата нощ, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Инцидентът е станал около 3:00 часа на ул. „Патриарх Евтимий“. По първоначална информация младежът е загубил контрол над управлявания от него автомобил - джип „Мерцедес“, който не е негова собственост, и се е ударил в къща, с висока скорост.

Ударът е бил силен. Материалните щети са значителни, разрушена е част от външната стена на сградата, а автомобилът е навлязъл в една от стаите, казаха от полицията. Оттам уточниха, че няма пострадали от обитателите на жилището.

Пристигналият на място патрул на полицията е повикал екип на Спешния център, които са констатирали смъртта на непълнолетния младеж.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Разследват се причините за катастрофата и обстоятелствата, при които непълнолетният е управлявал автомобила, добавиха от полицията.