Учителите готови за ефективна национална стачка, може и да не започне учебната 2026/2027 г.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати.

Пред БНР председателят на синдиката Юлиян Петров обяви резултатите:

"92% от респондентите казват, че имат тази готовност. 71,1% от респондентите са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година 2026/2027 г., като 53% и се увеличава този процент биха се включили в подобна инициатива. Това доста ще парализира страната, ако се стигне дотам. Надявам се да не стигнем дотам".

Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. По думите на Петров резултатите зависят от много неща и не могат да се насочват само и единствено към учителите.

Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите.

Петров коментира и новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Това е станало със заповед на министрите на образованието и на финансите. Мярката засяга около 300 училища. Според просветното министерство това е временна мярка до приемането на държавния бюджет.

Готови сме с декларация, като настояваме това да се отмени, декларира председателят на Синдикат "Образование".

"В най-новата ни история политиците понякога са забавяли решения и плащания за училищата, но никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата. Едва ли е толкова зле финансовото положение на държавата, за да посегнат към училища и болници. Обяснението на министерството не мога да го разбера - за по-ефективно управление на публичните разходи. Очевидно в държавата няма пари, но това да посегнеш на училищата, на тяхната финансова стратегия не е никак добър индикатор за отношението към образованието", коментира той. И напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, а на места вече има направени обществени поръчки.

"Училищата ли останаха - да изтеглим средствата и да ги ползваме, а след това да им ги прехвърлим като огризки. Не е честно!", категоричен бе Петров.

По думите му ситуацията с тези 300 училища е капката, която е готова да прелее чашата:

"Синдикатът настоява първо за среща и откровени разговори. В момента такива разговори не са водени. Всичко това се прави на тъмно. Надяваме се парите за образование да останат поне същите - 4,9% от БВП. Синдикат "Образование" апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на "Прогресивна България", където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната, и не на последно място стратегия за достигане на 6% от БВП за образование".

Разчетите на синдиката обаче показват, че тази година вероятно парите за образование няма да достигнат и 4%.

"Сякаш не е много добра финансовата перспектива, но приоритетът образование би трябвало да бъде по-силен от това. В момента съвсем не сме сигурни, че той ще се спази".