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Синдикат пита: Готови ли са за протест учителите заради заплатите?

Искат поне 10% увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в системата

03.06.2026 | 19:03 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Правителството иска да приложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование и да оправдае това с лошите резултати, като прехвърля вината единствено върху българските учители и директори, при положение, че отговорност трябва да поемат родителите, пишат от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Синдикатът организира допитване до учителите в страната относно готовността им за участие в протести за по-високи трудови възнаграждения.

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"От всички проведени досега срещи с представители на МОН и народни представители се потвърждава приемствеността в политиката по доходите на учителите и служителите. В програмата на "Прогресивна България“ е заложено поддържане на възнагражденията на ниво 125% над средната брутна работна заплата – същото, каквото е предвидено и в Колективния трудов договор за отрасъл "Средно образование“.

В разговорите обаче се поставя условие увеличението на учителските заплати да бъде обвързано с резултатите на учениците, които се оценяват като незадоволителни. Политиците прехвърлят отговорността за ниските резултати, многобройните отсъствия, липсата на мотивация, функционалната неграмотност и останалите дефицити в българската образователна система върху учителите. Но всичките тези проблеми са следствие от либералния модел, наложен именно от политическите партии, за да бъдат харесвани от бъдещия си електорат."

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Според синдиката желанието на Министерството на финансите е да приложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование и да оправдае това с лошите резултати, като прехвърли вината единствено върху българските учители и директори. Обещанията са увеличение на възнагражденията да има след една-две години, при добри резултати.

"Синдикат "Образование“ категорично заявява, че ниските резултати, незадоволителната функционална грамотност, дефицитите в ценностната система, липсата на възпитание и смирение у учениците, както и многобройните отсъствия и поляризацията в българското образование не са по вина на българските учители и директори. Отговорност следва да поемат родителите, МОН, РУО, МВР, МТСП, българските общини и някои неправителствени организации.

Нерелевантно и цинично е в дебата за средствата за образование да се включват всички недъзи на българската образователна система, които постепенно я превръщат в социална услуга.

Защото наказанието на учителите днес е наказание на обществото към собственото му бъдеще.

Предложенията на синдикатите и работодателите са за поне 10% увеличение на трудовите възнаграждения на всички работещи в системата", категорични на синдикалистите.

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образование протест заплати МОН синдикат
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