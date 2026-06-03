Синдикат пита: Готови ли са за протест учителите заради заплатите?

Правителството иска да приложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование и да оправдае това с лошите резултати, като прехвърля вината единствено върху българските учители и директори, при положение, че отговорност трябва да поемат родителите, пишат от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Синдикатът организира допитване до учителите в страната относно готовността им за участие в протести за по-високи трудови възнаграждения.

"От всички проведени досега срещи с представители на МОН и народни представители се потвърждава приемствеността в политиката по доходите на учителите и служителите. В програмата на "Прогресивна България“ е заложено поддържане на възнагражденията на ниво 125% над средната брутна работна заплата – същото, каквото е предвидено и в Колективния трудов договор за отрасъл "Средно образование“.

В разговорите обаче се поставя условие увеличението на учителските заплати да бъде обвързано с резултатите на учениците, които се оценяват като незадоволителни. Политиците прехвърлят отговорността за ниските резултати, многобройните отсъствия, липсата на мотивация, функционалната неграмотност и останалите дефицити в българската образователна система върху учителите. Но всичките тези проблеми са следствие от либералния модел, наложен именно от политическите партии, за да бъдат харесвани от бъдещия си електорат."

Според синдиката желанието на Министерството на финансите е да приложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование и да оправдае това с лошите резултати, като прехвърли вината единствено върху българските учители и директори. Обещанията са увеличение на възнагражденията да има след една-две години, при добри резултати.

"Синдикат "Образование“ категорично заявява, че ниските резултати, незадоволителната функционална грамотност, дефицитите в ценностната система, липсата на възпитание и смирение у учениците, както и многобройните отсъствия и поляризацията в българското образование не са по вина на българските учители и директори. Отговорност следва да поемат родителите, МОН, РУО, МВР, МТСП, българските общини и някои неправителствени организации.

Нерелевантно и цинично е в дебата за средствата за образование да се включват всички недъзи на българската образователна система, които постепенно я превръщат в социална услуга.

Защото наказанието на учителите днес е наказание на обществото към собственото му бъдеще.

Предложенията на синдикатите и работодателите са за поне 10% увеличение на трудовите възнаграждения на всички работещи в системата", категорични на синдикалистите.