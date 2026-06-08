Биков: Радев е станал рекламно лице на големите магазини

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков коментира инициативата между кабинета “Радев” и търговските вериги в усилията им за справяне с високите цени и инфлацията.

"За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове", коментира депутатът.

Според Боков премиерът е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес беше представена инициативата, с която се цели намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.

"След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет", коментира още Биков във Фейсбук