IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 62

Биков: Радев е станал рекламно лице на големите магазини

Търговските вериги рекламират от сградата на Министерския съвет, каза депутатът

08.06.2026 | 13:52 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков коментира инициативата между кабинета “Радев” и търговските вериги в усилията им за справяне с високите цени и инфлацията.

"За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове", коментира депутатът.

Според Боков премиерът е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес беше представена инициативата, с която се цели намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. 

 "След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет", коментира още Биков във Фейсбук

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ГЕРБ-СДС Тома Биков Румен Радев търговски вериги рекламно лице
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem