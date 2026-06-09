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Дърво се разцепи и падна в пешеходния център на Русе

За късмет няма пострадали

09.06.2026 | 15:12 ч. 0
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Огромно дърво се е разцепило и се е стоварило в пешеходния център на Русе. 

Инцидентът е станал тази нощ на ул. "Александровска" пред пп. "Хан Кубрат" в града.

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Дървото напълно блокира пешеходната зона, като за късмет е паднало в момент, когато по оживената иначе улица няма много хора.

Дървото се е разцепило в разклонението си в основата, като се вижда, че е нападнато от гъби. Макар външно да изглежда здраво, очевидно е било вече болно.

Предстои дървото да бъде махнато и да се разчисти пешеходната зона. 

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Тагове:

дърво разцепи падна пешеходна зона Русе
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