Дърво се разцепи и падна в пешеходния център на Русе

Огромно дърво се е разцепило и се е стоварило в пешеходния център на Русе.

Инцидентът е станал тази нощ на ул. "Александровска" пред пп. "Хан Кубрат" в града.

Дървото напълно блокира пешеходната зона, като за късмет е паднало в момент, когато по оживената иначе улица няма много хора.

Дървото се е разцепило в разклонението си в основата, като се вижда, че е нападнато от гъби. Макар външно да изглежда здраво, очевидно е било вече болно.

Предстои дървото да бъде махнато и да се разчисти пешеходната зона.