Дърво падна и изпочупи коли в Пловдив, по чудо няма пострадали

Дърво падна върху лек автомобил в пловдивския район „Южен“. Нанесени са щети на още четири коли, които са били паркирани в близост до дървото. Инцидентът е станал тази сутрин на улица „Георги Кондолов“ 29 и по чудо се е разминал без пострадали хора. С изпочупени прозорци, покрив и брони са засегнатите коли, съобщи БНТ.

Дървото е изкоренено от тежкия и мокър сняг, който валя цяло денонощие. Собствениците на колите заявиха, че са подавали жалба за падналото дърво и съседното за това, че са опасни. Има издадена заповед от 2024 година те да бъдат премахнати, но това не се е случлило.

Десетки са сигналите за паднали дървета и клони в целия град.

Гребният канал в Пловдив замръзна Свързани статии

Над 1000 служители и техника на „Чистота“ и „Градини и паркове“ почистват Пловдив от снега. Приоритетно продължава обработката на пешеходните зони в града. Повече от 15 часа екипи на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ продължават да почистват улиците и пешеходните зони. На терен снощи работиха около 100 специализирани машини. Служителите на общинските предприятия почистиха снега от основните пътни артерии и третираха с противообледенителни смеси пътните платна на главните булеварди, мостове, надлези, кръстовища.

С приоритет се обработваха улиците, по които се движи масовият градски транспорт, маршрутите към болнични и здравни заведения, както и ключови връзки между отделните райони на града. След осигуряване на проходимостта на основната пътна мрежа, екипите преминаха към вътрешнокварталните улици, като се извършват допълнителни обработки за предотвратяване на заледявания.

Днес продължава почистването и обезопасяването на пешеходните пространства с третиране със смеси срещу заледяване на автобусни спирки, подлези, надлези, паркове, тротоари, площади. Екипите на ОП „Градини и паркове“ са в постоянна готовност да реагират при постъпили сигнали за паднали, счупени или опасно надвиснали клони и дървета, причинени от натрупването на сняг и обледеняване. Гражданите да бъдат внимателни, тъй като има опасност мокрият и тежък сняг да се свлича от покривите на сградите, съветват от общината.