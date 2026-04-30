Петър Витанов, ПБ: Еуфорията свърши, ще се сблъскаме със завладяната държава

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 31 / 31

Петър Витанов, от името на победителите на последните избори - "Прогресивна България", първи изчете декларация в новото Народно събрание.

"На мен се пада честта да говоря от тази свещена трибуна от името на ПБ, с мисъл за онези 1.4 млн. българи, които вложиха своите надежди в нашата коалиция, които осъзнаха големия залог на тези избори, и надмогнаха примирението. Които с вота си дават възможност на ПБ да изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури.

"Искам да предупредя моите колеги от ПБ - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призовани да поемем своята отговорност за управлението. Ще се сблъскаме със завладявана държава. Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, които последните кабинети се постараха да изпразнят. Да овладеем спекулата, виновните за която ще ни гледат доволно от удобните банки на опозицията. Да започнем оздравителни действия в съдебната система, избора на нов ВСС и главен прокурор. Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство и изисква подкрепа от други партии, които призовавам да не се опитват да шантажират процеса.

Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив, и хората очакват от нас консенсус около морални професионалисти. На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава. Процесът по тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен. Нашето мнозинство трябва да осигури устойчива парламентарна подкрепа на нашите пратеници в изпълнителната власт, да отхвърли всички опити за разцепление и всички опити за изкушения, които олигархията няма да пропусне да предложи", каза Витанов.

"В една държава най-бавно се променят нравите - за 36 г. българският парламентаризъм деградира до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. На последните избори гражданите поискаха нов морал и етика, и вярвам, че ПБ ще отстоява нормите за морал, уважително поведение, няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с порочната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала, с вечната игра с кворума - българите очакват работещ парламент, и ние им го дължим. Има теми, които не търпят разделение - мирът, по темата за който не трябва да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Ние имаме своя география, история и култура, и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ. Бързам да успокоя търговците на страх, които манипулират хората, че България може да се отдалечи от Европа - България е напълно интегрирана в ЕС, но самият ЕС не е имунизиран срещу грешки, и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция", допълни Витанов.

"Реформите в Конституцията, направени от сглобката, наруши баланса между институциите, съсипа основния закон и хвърли страната в опасно безвластие. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен приоритет, последният кабинет подписа двустранен договор за сигурност без мандат от НС, той си позволи да промени и правилника за работа на МС дни преди да напусне поста си - това е липса на държавническо мислене. Убедителната победа на ПБ предотврати превръщането на политическата криза в конституционна, надяваме се в това НС да се намерят достатъчно отговорни политици, които да върнат на Конституцията нейната функционалност", каза още депутатът.

След няколко пропилени години най-сетне имаме възможността да превърнем българският парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това ни възложиха избирателите и ние трябва да изпълним тази мисия.

И един апел накрая - нека да върнем онзи парламентарен дух, който битуваше в тази зала преди не толкова далечно време, завърши Витанов