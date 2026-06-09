Зам.-кметът по екология: Заплахите за нова криза с боклука в София са манипулация

Всичко, което чухте и прочетохте като стряскащи заглавия през последната седмица, е нищо повече от "буря в чаша вода“. Спекулациите, че от 1 юли почистването в “Изгрев”, "Слатина" и “Подуяне” ще спре и ще настъпи нова "криза", са пълна манипулация“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение относно сметосъбирането в районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки.

"Новата процедура за Зона 3 е блокирана административно. Отново. Прави впечатление, че жалбите от "конкурентни“ фирми са почти идентични по съдържание, което показва ясно, че те не се борят за работа, а се борят да спрат нашата", подчерта Неделков.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени общо три жалби –

една срещу начина на провеждане на поръчката и две срещу избрания изпълнител.

Столичната община получи официалните уведомления за производствата в петък вечерта, след като процесът по образуването им в комисията отне близо два месеца.

"До сряда имаме срок да внесем становищата си и да поискаме от Комисията предварително изпълнение на решението ни за избор на изпълнител. Това е юридическият път, който ще ни позволи да започнем работа дългосрочно още преди 1 юли 2026 г.", поясни зам.-кметът.

Този ход има за цел да заобиколи продължителните съдебни процедури и да осигури стабилност на услугата веднага.

Общината е категорична, че няма да позволи градът да остане заложник на административни лабиринти.

"В район "Изгрев“ преходът е изцяло административен – кметът спира да наема техника, защото е достигнал законовите прагове, и отговорността преминава към Столичната община.

Това е предвидим процес, за който сме подготвени от ден първи“, категоричен е Николай Неделков.

От Столичната община припомнят, че ситуацията в "Изгрев“ е била известна на всички страни още от зимата и не представлява извънредно събитие.

От 1 юли, в случай, че не е подсигурено дългосрочното обслужване с договор, управлението на дейностите просто се концентрира в централната администрация, която разполага с необходимата организация за целта.

"Ако КЗК не допусне предварително изпълнение в срок, имаме готов оперативен план и ще изпълняваме услугата със собствен капацитет. Капацитетът, който изградихме именно с тази цел - никога повече да не бъдем поставени до стената, без право на избор“, заяви зам.-кметът.

За последната година Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) беше трансформирано в оперативен гръбнак на системата, което позволи на Общината да не подписва неизгодни договори под натиск и да разчита на собствени камиони и екипи при нужда.

"Реформата в този сектор ни струва политически и репутационен комфорт, но ние не сме тук, за да ни е удобно. Тук сме, за да защитим интереса на софиянци и да наложим нови правила", завърши Николай Неделков.