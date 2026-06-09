"Възраждане" търси подкрепа, ще оспорва указа на Йотова за състав на ЦИК

След консултациите при държавния глава Илияна Йотова за нов състав на ЦИК стана ясно, че ПГ на “Възраждане” не са съгласни с предложения математически модел за разпределение на състава на Комисията.

“Съобразно правомощието ни от Конституцията, ние от "Възраждане" заявяваме, че ще търсим подкрепа за събирането на минималния брой подписи (48) от народни представители за оспорване на указа на президента за състав на ЦИК пред Конституционния съд”, каза пред журналисти зам.-председателят на ПГ на “Възраждане” Петър Петров.

“Считаме, че трябва да се създаде практика, която да не се използва разнопосочно, освен при определяне на състава на ЦИК, РИК, ОИК и СИК”, добави Петров.

“В указа на президента изчисляването на броя на мандатите е математически сгрешено, прилаган е буквално методът и е изпуснат междинен етап на преразпределение на мандатите, защото това е т.нар. задача с ограничение”, посочи изборният експерт и бивш член на ЦИК проф. Красимир Калинов.

“При тази ситуация се получава с един мандат разлика, но това не е причина да пренебрегнем неточното математическо изчисляване”, отбеляза той.

От “Демократична България” също не се съгласиха с това. Зам.-председателят на ПГ на "Демократична България“ Божидар Божанов каза, че ако няма промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.