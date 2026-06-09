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Вартоломей посрещна българския патриарх Даниил в Истанбул

Българският патриарх ще вземе участие в празнични събития от 9 до 12 юни

09.06.2026 | 15:50 ч. 3
Снимка: Вселенска патриаршия, Българска патриаршия

Снимка: Вселенска патриаршия, Българска патриаршия

Вселенският патриарх Вартоломей посрещна българския патриарх Даниил на летището в Истанбул тази сутрин.

След посрещането двамата предстоятели отпътуваха с автомобил към остров Имврос (Гьокчеада), родното място и бащино огнище на Вселенския патриарх. Там те ще продължат посещението си през следващите дни.

Вартоломей ще отбележи там именния си ден. Официалната програма, обявена от Светата митрополия на Имврос и Тенедос, предвижда празничните събития да се проведат от 9 до 12 юни 2026 г. Кулминацията ще бъде на 11 юни, когато се чества паметта на свети апостол Вартоломей.

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Именният ден на Вселенския патриарх ще бъде отбелязан заедно и с румънския патриарх.

На 10 юни в храма „Св. Георги“ в Агиос Теодорос ще бъде отслужена тържествена доксология по повод пристигането на предстоятелите. След нея са предвидени прием и приветствени слова. Вечерта ще бъде отслужена тържествена вечерня, оглавена от Вселенския патриарх, а след това ще се проведе културна програма.

Вартоломей посрещна

Кулминацията на честванията ще бъде на 11 юни с утреня и патриаршеска света литургия в митрополитския храм „Св. Богородица“ в присъствието на предстоятелите и множество вярващи. След литургията ще има официален прием и обяд, а вечерта в Агиос Теодорос ще се състои музикален концерт.

Честванията ще приключат на 12 юни с отпътуването на Вселенския патриарх и гостите му. 

В състава на българската църковна делегация, водена от Българския патриарх Даниил, са Неврокопският митрополит Серафим, протодякон Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски и Димитър Горанов.

 

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Тагове:

Вартоломей посрещна българския патриарх Даниил
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