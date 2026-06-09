Скачат ток и парно от 1 юли, цените били реалистични

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски коментира, че предложенията за цена на ток и парно от 1 юли са реалистични. Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента.

Според Младеновски трябва да се отчита и геополитическата обстановка, и нестабилността на цените на петрола и природния газ.

"Към момента това, което ни спасява като държава, е азерският договор. В скоро време и там цената би трябвало да се актуализира, защото е привързана към цената на петрола и ако не се успокоят нещата в Персийския залив, може би ще бъдем свидетели на по-висока цена на природния газ. Този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да я плащат, така че част от нея ще бъде поета от дружествата, ако това се случи”, каза още председателят на КЕВР.

Младеновски добави, че се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му както всяка година, така и тази КЕВР е приложила рестриктивен поход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат.

"Цените трябва да са на първо място справедливи и икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща и не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата", отбеляза Младеновски.

Относно поскъпването на електроенергията, експертът каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3 процента от средната сметка за ток са под 1 евро, допълни той.

Парното в София и Плевен е най-скъпо

Според доклада на КЕВР очакванията са, че цената за парното за клиентите на “Топлофикация София“ се очаква да нарасне с 5,5%, считано от 1 юли 2026 г.

Предложеното увеличение е значително по-ниско от поисканото от столичното дружество поскъпване от 29%, след като КЕВР е приложила рестриктивен подход и е намалила редица разходи, заложени в ценовото заявление.

Средно за страната регулаторът предвижда увеличение на цената на топлинната енергия с 4,58%. Освен в София, по-високи сметки за парно се очакват и в останалите градове с централно топлоснабдяване. Най-голямо е предвиденото поскъпване в Плевен - с 5,54%, следван от София с 5,50%. Във Варна увеличението е 5,19%, в Сливен - 5,18%, в Русе - 5%, а във Велико Търново - 4,99%. Най-нисък ръст е предвиден за Враца - 3,59%.

При изготвянето на новите цени регулаторът е използвал прогнозна средна цена на природния газ от 37,90 евро за мегаватчас за периода 1 юли 2026 г. – 30 юни 2027 г., както и прогнозна цена на въглеродните емисии от 75 евро за тон.

Младеновски заяви, че комисията е търсила баланс между интересите на дружествата и възможностите на потребителите. По думите му регулаторът няма да допуска високи технологични загуби да бъдат прехвърляни в цената, плащана от потребителите. Според него предложеното увеличение остава под нивото на годишната инфлация.

След приключване на обществените консултации КЕВР трябва да приеме окончателното си решение за новите цени на топлинната енергия, които ще влязат в сила от 1 юли 2026 г.