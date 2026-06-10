Депутатите ще обсъждат нов държавен дълг и мерки срещу поскъпването

Парламентът ще разглежда днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите.

Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавния бюджет.

Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост.

От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от Плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства.

В хода на обсъжданията в Комисията по бюджет и финанси бяха изразени както подкрепа, така и опасения относно размера на предвидения дълг и липсата на преден държавен бюджет за тази година.

Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара за нуждите на Военновъздушните сили. Целта им е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната.

В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България.

След предложенията са задълженията търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения.