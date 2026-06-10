Сигналите ви: Лятото е тук, музиката нощем гърми, а патрулки няма

С настъпването на лятото забавленията на открито достигат своя пик, заведенията са препълнени, а музиката звучи на макс.

За съжаление въведените правила за задължителни часове без шум редовно се пренебрегват, а те са нощна тишина от 23:00 до 08:00 часа (в някои общини, като София и Бургас, ограниченията за обществени места важат още от 22:00 часа).

В платформата на Helpbook.info започнаха да пристигат сигнали за нарушения по този повод.

Ето и два от тях: „Подавам сигнал за системен шум от озвучаване и силна музика, идващи от района на Морската градина, в близост до комплекс „Флора“. През последните няколко вечери музиката се чува изключително силно в жилищните сгради на първа и втора линия в ж.к. „Лазур“ . На 5 юни шумът продължи дори след 01:00 часа през нощта. Басовите тонове са толкова силни, че предизвикват вибрации в жилищата, пречат на нормалната почивка и съня на живущите и създават сериозен дискомфорт. Моля да бъде извършена проверка на източника на шума, да се установи дали са спазени изискванията на действащите наредби за обществения ред и допустимите нива на шум, както и да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни нарушения занапред“. (вижте целия сигнал тук)

Жителите на с. Царацово също търпят тормоз: „Заведението се намира на метри от къщи и всеки уикенд сме подложени на нощен музикален тормоз. Не се спазват часовете за тишина, а вместо това сме принудени да търпим оркестри и диджеи до малките часове на нощта. През лятото ситуацията се влошава, тъй като терорът е и през делничните дни. Десетки пъти подаваме сигнали до 112, както и жалби до съответното РПУ. Понякога идват, друг път не - с обяснението, че имат една дежурна кола за район от 100 км. Дори и да дойде патрулиращ екип, често ефектът е за 10 мин, т.е до заминаване му. Казват, че единствено могат да ги глобяват за неспазване на работно време, което очевидно не стряска собствениците. Молбата ми е общината да предприеме мерки към тоталното незачитане на правото ни на тишина, спокойствие и почивка в регламентираните за това часове. Живеем до нерегламентирана селска дискотека, чиито собственици явно не зачитат закон, норми и институции“. (вижте целия сигнал тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.