Оставката на Кандев: Не е добър симптом пореден герой да влиза в политика

Напускането на Георги Кандев от системата на МВР предизвика множество въпроси както за мотивите му, а едно от възможните предположения е възможността за включването му в бъдещ политически проект.

Според политологът доц. Татяна Буруджиева начинът, по който се отигра оставката на Кандев, е “обясним само ако става въпрос за преминаване от професионалната сфера към политиката”.

“Ако беше просто сблъсък между министъра и главния секретар за професионалното ръководство на МВР, трябваше да чуем други аргументи и да разберем за какво точно става дума", коментира политологът в предаването “България сутрин".

Път към политиката

Според доц. Буруджиева публикуваните снимки и сигнали допълнително насочват към възможността за бъдеща политическа кариера на Кандев.

Социологът Петко Петков също допуска подобен сценарий. Според него оставката е опит да бъде аргументирана с принципни позиции, но по-същественото е тенденцията представители на силовите структури все по-често да преминават в политиката. "За мен обезпокоителното в тази ситуация е, че поредният герой от силовите структури влиза в българската политика. Това не е добър симптом", смята социологът.

Пред Bulgaria ON AIR Петков коментира и кадровата ситуация в МВР - социологът не вижда признаци за сериозен дефицит на кадри.

Той оцени назначаването на временно изпълняващ длъжността главен секретар като логична стъпка и изрази положително мнение за професионалните качества на директора на СДВР Любомир Николов. Според него в системата има достатъчно подготвени служители, а по-важният въпрос остава необходимостта от структурна реформа и намаляване на финансовата тежест на ведомството.

Подкрепата за Украйна

Анализаторите коментираха и противоречивите сигнали на управляващите относно подкрепата за Украйна.

"Според мен няма логика в разнопосочните заявления на различни фактори от новото управление по темата за Украйна. България най-вероятно ще заеме неутрална позиция - тоест ще направи това, което е нужно на Брюксел: да не бъде против", смята доц. Буруджиева.

По отношение на бюджета и намерението на правителството да поеме нов външен дълг, Петков предупреди за тежки финансови предизвикателства. "За съжаление това обрича следващите поколения на още дългове, защото заемите в крайна сметка трябва да се връщат", на мнение е социологът.

Доц. Буруджиева припомни, че години наред политиците са обещавали да ограничат източването на публични средства и да освободят значителни ресурси за развитие. По думите ѝ сега обществото очаква обяснение защо, въпреки тези обещания, отново се стига до необходимост от нови заеми.

Гледайте видеото с целия разговор.