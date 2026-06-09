Евгений Дайнов: Оставката на Кандев е много сериозно предупреждение

"Ако вече са решили да стоварят на масата някакъв безобразен бюджет, те ще го направят във възможно най-последния момент, мислейки си, че тези, които протестират, са жълтопаветници, които са на морето по плажовете и няма да има протести. Тези сметки ги правеше Бойко Борисов и в крайна сметка му се объркваха".

Това каза пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател, след като се навърши един месец от управлението на новата власт в България.

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"30 дни не са малко. Мога да им напиша текуща оценка Добър (3.50). 50-те стотни са заради "Баба Алино" и заради това, че прекратиха зверилника в политическото говорене. Бяха безобразия години наред.

Отнех точки за този пълен хаос покрай бюджета. Но българинът е много зряло на моменти политическо същество. Поводът правителството на Желязков да бъде свалено беше бюджета".

Тези 50 стотни за малко да ги махна заради оставката на бившия вече главен секретар на МВР Георги Кандев, кометира още проф. Дайнов.

"Тази оставка е много сериозно предупреждение. Очевидно не иска да бъде прикритие за неща, които предстоят да се случат. Това е изключително тежък сигнал и най-тежката репутационна щета, която има до момента".

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Той коментира и думите на Иван Демерджиев, който пожела на Кандев успех в политически проект.

"Близо до акъла е, че двойката "Гюров-Кандев" би била добра да се кандидатира за президентската институция", каза Дайнов.

Държавна намеса в цените и икономиката не може да няма, отбеляза още политологът.

"България все пак е континентална Европа, не е Англия, нито Америка, за да имаме чист свободен пазар. Опитахме чист свобедн пазар и стигнахме до олигархия и монополи. Трябва да се учим от опита на Франция. Може да има държавна намеса в икономиката и без да има корупция, но засега България не е показала, че знае как да прави това".