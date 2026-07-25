Бивш шеф в центъра "Алфа" към СБУ е сред загиналите при руския удар край Киев

Едуард Сиренко е загинал по време на удара на Русия по изложението на дронове на 24 юли. Той е бивш ръководител на Центъра "Алфа" към СБУ, съобщава "Фокус".

Офицерът е воювал в горещи точки като част от украинския контингент. Сред другите, които писаха за смъртта на Сиренко, са представители на отбранителния сектор и телевизионният водещ Александър Мовчан.

За гибелта на Едуард Сиренко съобщи и бившият началник на "Укрспецекспорт" и бивш служител на Центъра "Алфа" към СБУ Сергей Бондарчук.

Руският удар

Руските войски нанесоха удар с различни видове оръжие по обект в предградие на Киев, на мястото на демонстрация на безпилотни летателни апарати, използвани за удари по граждански обекти на територията на Русия, предаде ТАСС, като цитира изявление на руското Министерство на отбраната.

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При ударите е използвано високоточно оръжие с голям обсег. В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.

"В момента на удара на този обект са се намирали водещи разработчици и производители на безпилотни летателни апарати, представители на командването на силите за безпилотни системи на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и на украинските спецслужби, които пряко планират и осъществяват удари по руска територия", подчерта Министерството.

По-рано украинските власти съобщиха, че Русия е нанесла удар по полигон в Киевска област, докато там се е състояло неуточнено събитие, предаде Ройтерс.

Жертвите са най-малко десет, а ранените около 100.

По думите на Валерий Боровик, основател на украинската компания за производство на дронове „Фърст контракт“ (First Contact), пред украински медии ракета е ударила учебен полигон, на който е имало изложение на отбранителната промишленост.