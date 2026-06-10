Муцунски: Казусът "Ива Михайлова" е в ръцете на македонския съд

Случаят с Ива Михайлова, блъсната на пътя преди осем месеца, е в юрисдикцията на съдебната система в Северна Македония, каза външният министър Тимчо Муцунски в отговор на въпрос защо властите в Кочани не позволяват на Михайлова да се лекува в България.

Муцунски участва днес в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която се провежда в София.

"Първо, това е криминално-правно събитие, което е под юрисдикцията на съдебната система на държавата. Така че как функционира независимата съдебна система е изцяло в нейната юрисдикция и аз не бих могъл да коментирам", каза Муцунски във връзка със случая на Михайлова.

"И разбира се, независимо дали дадено лице е обвиняемо по наказателно производство или не, достъпът до здравната система на страната ни със сигурност е възможен и ще бъдат създадени най-добрите условия за лечение на всеки човек в страната".

Той допълни, че не бива да се свързва процесът на лечение на потенциален здравословен проблем със значението на наказателна процедура.

В отговор на въпроса защо властите на Северна Македония са отнели и българските документи на Михайлова, наред с тези от страната, Муцунски обясни, че отговорът трябва да се търси от съдебните институции.

"Това, което мога да кажа е, че ние като институция се грижим съдебната система да функционира по прозрачен начин", подчерта външният министър на Република Северна Македония.