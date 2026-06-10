Външният министър: Решенията за помощ ще се вземат след дебат в НС

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова съобщи, че всяко следващо решение за помощ, независимо дали то за военнотехническа или хуманитарна такава, ще бъде вземано по установения ред - с решение на правителството, което да бъде предложено на дебати в Народното събрание.

Изказването на външния министър идва след като министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи в интервю за спирането на предоставянето на оръжие за Украйна.

"Г-н Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори в случая за военна помощ, идваща от Българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа, каквато има и България, и действа в различни правителства, в посока на това да взема решения, според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ - дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание”, обясни министър Петрова.

“В случая нека да оставим в контекста на Министерство на отбраната да говори какви са възможностите на Българската армия и мисля, че именно за това говори министър Стоянов, а от гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление както от хуманитарна гледна точка, както България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности", обясни Петрова.