Пожар избухна в зеленчуковата борса в Бургас, има силно задимяване

Пожар е възникнал днес в зеленчуковата борса в района на ул. „Одрин" в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). Няма данни за пострадали.

Пламъците са възникнали в камион, превозващ палети, като са обхванали и друго превозно средство, паркирано в близост.

Огънят е засегнал частично и складово помещение на борсата. В района е имало силно задимяване, тъй като някой от палетите са били пластмасови.

На място са изпратени три противопожарни екипа и общо десет огнеборци, които сравнително бързо са успели да погасят пожара./ БТА