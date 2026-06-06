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Пожар избухна в зеленчуковата борса в Бургас, има силно задимяване

Няма данни за пострадали

06.06.2026 | 17:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е възникнал днес в зеленчуковата борса в района на ул. „Одрин" в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). Няма данни за пострадали.

Пламъците са възникнали в камион, превозващ палети, като са обхванали и друго превозно средство, паркирано в близост.

Огънят е засегнал частично и складово помещение на борсата. В района е имало силно задимяване, тъй като някой от палетите са били пластмасови.

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На място са изпратени три противопожарни екипа и общо десет огнеборци, които сравнително бързо са успели да погасят пожара./ БТА

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