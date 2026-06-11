Върху девет имота в София ще бъдат изградени спортни площадки, тенис кортове и футболни игрища

Правим една огромна крачка към решаването на дългосрочния проблем, свързан със спортната инфраструктура. Върху девет имота ще бъдат изградени спортни площадки, тенис кортове и футболни игрища, заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров на брифинг в Общината.

Днес Общинският съвет предстои да обсъди доклад относно рамка за публично-частно партньорство и идентифицирани имоти за изграждане на спортни обекти, чиито вносители са общински съветници от различни политически сили.

Петров каза, че вместо да се чака години наред да бъдат отделени средства за спортни съоръжения, се отваря вратата за търсене на частни инвеститори. Така много по-бързо ще могат да се построят спортни зали и спортна инфраструктура. С нашето предложение ще дадем възможност да се постигнат резултати в кратки срокове, каза той. По думите му най-важното е, че гражданите ще получат спортна инфраструктура, която впоследствие ще стане общинска собственост, допълни председателят на СОС, цитиран от БТА.

Вили Лилков от „Синя София“ припомни пред журналисти, че работна група, която беше назначена с решение на СОС, обследва всички възможни имоти със спортно предназначение. Готово е предложение за девет имота, върху които могат да се изградят спортни зали, тенис кортове, футболни игрища. Тези терени ще бъдат предложени в най-скоро време след финансово-икономически анализ на спортни федерации и клубове, които ще могат да се възползват от тях съгласно Закона за физическото възпитание и спорта. Те ще получат безвъзмездно право за строеж върху имотите за срок от 30 години, след което инфраструктурата по закон става общинска, обясни процедурата Лилков.

Димитър Вучев от групата на ГЕРБ-СДС отбеляза, че много често чуваме, че Общината или държавата не е добър стопанин. Този доклад е пример, че може да има изключения, защото след финала на стопанисването от частна компания, обектите ще станат общинска собственост. От ГЕРБ-СДС подкрепата е пълна, посочи Вучев и благодари на всички колеги, които са участвали в процеса.