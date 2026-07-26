Кои са четиримата братя и сестри на Ричард Гиър

Един от най-обичаните холивудски актьори, Ричард Гиър, е известен с главните си роли в емблематични филми като "Хубава жена", "Американско жиголо" и "Офицер и джентълмен".

Но знаете ли, че 76-годишният чаровен актьор не е единствения успял представител на фамилията Гиър? Прочетете нататък, за да научите повече за забележителните постижения на неговия брат и трите му сестри. Да израснеш като Гиър Ричард е второто дете на Хоумър и Дорис Гиър. Роден е във Филаделфия през 1949 година, преди семейството на да се установи в Ню Йорк.

Той е едно от пет деца и има три сестри - Сюзън, Лора и Джоан - и един брат, Дейвид. Семейството изповядва методизма и подкрепя благотворителността, обществената ангажираност и образованието. И двамата родители на Гиър са завършили колеж, а всичките му братя и сестри имат висше образование и професионални квалификации - двама от тях дори имат докторски степени.

Методизмът е основно течение в протестантското християнство, чиито корени са в учението на Джон Уесли от XVIII век. Терминът обхваща както историята на възникване на деноминацията, така и редица значими организации, насочени към здравеопазването, образованието и социалната дейност в полза на общности по целия свят. Бащата на Гиър, Хоумър, е бил застрахователен агент, а след пенсионирането си се е посветил на доброволческа дейност към организацията Meals on Wheels, която доставя храна на нуждаещи се хора, най-често възрастни. Ричард дори участва в национална кампания заедно с баща си, който повече от 25 години е събирал средства и е работил като шофьор за тази благотворителна организация.

Актьорът кръщава най-големия си син - от връзката си с актрисата Кари Лоуел - на името на баща си. За съжаление, Хоумър-старши почина през март 2023 година на 100-годишна възраст.

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