8 женски поведения, които отблъскват мъжа

Много мъже имат вградени радари, които им помагат да забележат самотна жена, която е твърде нуждаеща се или се държи отчаяно. Съвременните съвети за запознанства ще ви кажат да избягвате тези поведения, за да избегнете да бъдете наречени „ненормално момиче“, "лепка" или да ви обвинят в обсесивност.

А ето и кои 8 поведения могат да накарат всеки мъж да иска да избяга бързо от вас, дори в началото да ви е харесвал истински:

1. Казвате на мъжа, че сте влюбена в него на твърде ранен етап от връзката ви

Като жени сме склонни да мислим за „бъдещето“ и го мислим много бързо. Можем да си представим деня, в който той се запознава със семейството ни, пада на едно коляно и деня, в който ще облечем красивата бяла булчинска рокля.

Мъжете не мислят така. Те по-скоро си мислят: „Нека просто живеем ден за ден и да видим как ще се развият нещата. Ако я харесвам, може да остана; ако не, няма.“ Много е просто. Да кажете на мъж, че сте лудо влюбена в него и искате бъдеще с него, преди той самият да е имал възможност да осмисли отношенията ви, може да ви постави в категорията „твърде лесна" и "лепка“.

2. Имате списък с изисквания

Моят мъж трябва да печели шестцифрена сума, да е висок, тъмен и красив, да живее в метрополис, да кара BMW и да обича туризъм, колоездене и забавления. Трябва да се разбира добре с родителите ми. Той трябва да иска деца и искам да ми предложи брак в рамките на две години, след като се запозная с. Не може да е разведен или да има деца. Трябва да знае как да се грижи за мен и за нуждите ми.

Да имаш стандарти е чудесно. Да имаш невъзможен списък от такива - не е. Дългият списък с изисквания ще накара партньора ви да се чувства нещастен, по-малко от очакваното и никога достатъчно добър за вас. Имайте предвид, че вашият взискателен списък с изисквания може именно да е това, което ви държи необвързана.

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