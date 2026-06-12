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Йотова ще изслуша номинираните за членове на ЦИК

То ще се излъчва онлайн през страницата на президенството

12.06.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия.

Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури.

Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президенството.

От 15 членове в ЦИК 7 са за "Прогресивна България", 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ПП-ДБ. От коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в ЦИК, защото смятат, че им сеполага и трето място. ДПС имат двама, "Възраждане" - един кандидат.

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