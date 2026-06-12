Йотова ще изслуша номинираните за членове на ЦИК

Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия.
Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури.
Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президенството.
От 15 членове в ЦИК 7 са за "Прогресивна България", 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ПП-ДБ. От коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в ЦИК, защото смятат, че им сеполага и трето място. ДПС имат двама, "Възраждане" - един кандидат.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.