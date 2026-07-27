Алибегов убеден: Ще имаме едно, защо не и две заведения със звезда “Мишлен”

Кулинарният гид "Мишлен" е извършил одит на елитни столични ресторанти. Новината предизвика множество реакции.

Известният готвач шеф Борис Петров коментира завъртялата се информация, че кулинарният гид “Мишлен” е извършил одит на някои от елитните столични ресторанти. По думите му “Мишлен” не търси и открива градове, а търси партньорство.

"Това е новият модел на "Мишлен", който се опитва да си партнира или отива там, където му се плаща. Но това не означава, че когато си платиш на "Мишлен", ще го получиш. "Мишлен" минава през една структура, която трябва да бъде подготвена гастро среда, след това трябва да има туристическа стойност, след това трябва да има осигурен бюджет и накрая трябва да има гарантирано дългогодишно развитие. Не е достатъчно само да намериш един хубав ресторант", обясни шеф Петров в предаването "България сутрин".

Кулинарят поясни, че са две компаниите, които се занимават с туристическия бранш, като на тях им се плаща. "Дали ще имаме "Мишлен", или ще имаме повече туристи и ще представяме България по различен начин - това са две различни неща”.

Шеф Петров обясни още, че най-големият кулинарен хъб в Европа се намира в Истанбул - там, където през XVII-XIX век се поставят основите на новата френска кухня, френските готвачи се учат на една ръка разстояние от нас.

“Дори самият Истанбул влезе в "Мишлен" през 2022 година. Там има само 4 ресторанта със звезда "Мишлен", при положение, че има 20 млн. туристи", допълни шеф Петров.

The Best Chef Awards

Шеф-готвачът поясни, че е част от общност от 840 шеф-готвачи, които работят под егидата на The Best Chef Awards, която не слага категория “звезди”, а “ножове”.

“Това е система, в която работим 840 готвачи, за които е преценено, че са най-влиятелни на места, с още 400 журналисти. София се намира там, където е била винаги - пазарите на София и Солун са най-богатите. Ние сме държава, която участва в създаването на кулинарната система на Европа", коментира още Петров.

Председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов се съгласи с думите на шеф Петров.

Пред Bulgaria ON AIR Алибегов каза, че наяве винаги излиза само лошата страна, защото от добрата никой не се интересува.

"Всички искат да четат измислени новини. Хората си мислят, че са ни поставили слаба оценка, дошли са веднъж и край. Моят приятел Борис Бонев също се включи в хейта срещу заведенията, въпреки че той, като общински съветник, има достъп до въпросния доклад, който е конфиденциален. Но той не си направи труда да прочета какво пише вътре, защото в момента е модерно да се плюе", коментира Алибегов и добави, че нищо от това, което се е появило като информация не е вярно.

"От Столична община също излязоха с позиция, а информирани хора като шеф Петров и шеф Манчев обясниха каква е процедурата и че тя е много дълга - между три и пет години. В София имаме прекрасни заведения, които отговарят на техните изисквания. В Гърция има само едно заведение със звезда "Мишлен", в Белград - също. Тук също ще отнеме няколко години, но ще имаме едно, а защо не и две", добави Алибегов.

Той подчерта, че никъде в доклада не се казва, че имаме лошо обслужване.

"Имат резерви към обслужването. Техните критерии за обслужването са много завишени, защото в такова заведение обслужването няма нищо общо с обслужването в нормален ресторант. Има специални изисквания. През 2027 година трябва максимално да се възползваме от събитията, които предстоят, да работим със Столичната община. Истината е, че в България се случват много хубави неща, случват се и много хубави неща в туризма", каза още Алибегов.

Гледайте видеото с целия разговор.