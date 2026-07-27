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Moody's потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на Postbank на ниво А3

27.07.2026 | 12:34 ч.
Moody's потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на Postbank на ниво А3

Postbank получи поредно ключово признание за ефективността на своята бизнес дейност, след като международната рейтингова агенция Moody's Ratings потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на финансовата институция на A3 и дългосрочния рейтинг на емитента на Baa2 при стабилна перспектива. 

Решението на Moody's е поредно признание за устойчивия финансов профил на Postbank, силната ѝ капиталова позиция, стабилната рентабилност и устойчивия модел на финансиране.

Според анализа на рейтинговата агенция банката поддържа много силна капитализация с коефициент на собствен капитал спрямо рисково претеглените активи от 22,1% към края на 2025 г. Moody's отчита още устойчивата рентабилност на институцията, като нетната печалба спрямо активите достига 1,7%,а структурата на финансиране, базирана предимно на депозити на дребно, осигурява висока степен на стабилност.

В мотивите си Moody's посочва, че стабилната перспектива отразява очакванията банката да запази своите силни показатели по отношение на капиталова адекватност, ликвидност и платежоспособност през следващите 12–18 месеца, подкрепени от благоприятната макроикономическа среда и поддържането на съществен буфер над минималните регулаторни изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (MREL).

„Потвърждаването на дългосрочния ни депозитен рейтинг и стабилната перспектива от Moody's Ratings са още едно международно признание за последователността в изпълнението на нашата стратегия и устойчивостта на бизнес модела ни. Тази оценка е резултат от дългосрочните ни усилия да поддържаме високи стандарти на корпоративно управление, стабилна капиталова позиция и ефективно управление на риска. Най-ценният показател за успеха ни обаче остава доверието на нашите клиенти и партньори, което ежедневно оправдаваме чрез иновативни решения, високо качество на обслужване и устойчиво развитие. Продължаваме да инвестираме в дигиталната трансформация, във въвеждането на нови услуги и в създаването на още по-добро клиентско изживяване, като затвърждаваме позицията си сред водещите финансови институции в България“, коментират от Postbank.

Рейтингът продължава да отчита и високата вероятност за подкрепа от страна на мажоритарния собственик Eurobank S.A., както и устойчивата позиция на Postbank като една от водещите финансови институции в България.

Решението на Moody's допълва международните признания за стабилността и устойчивото развитие на Postbank и подчертава силната ѝ позиция в банковия сектор в България. 

Postbank, част от международната група Eurobank, има 35 години успешно присъствие на българския пазар. Банката последователно следва своята стратегия за устойчиво развитие, като изгражда модерна екосистема от дигитални и традиционни канали за банкиране и предлага иновативни финансови решения, специализирани продукти и услуги за частни клиенти, бизнеса и институциите. Финансовата институция е сред лидерите в банковия сектор в България и е носител на множество престижни национални и международни отличия, които са признание за високото качество на обслужване, дигиталните иновации, устойчивото развитие и добрите работодателски практики.

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