5 причини все повече млади хора да избират обучение в Университета за застраховане и финанси

Изборът на университет днес е избор не само на конкретна специалност, но и на подходяща среда, която да подготви студентите за успешна професионална реализация. Именно с този подход Университетът за застраховане и финанси (УЗФ) се утвърждава като едно от най-предпочитаните висши училища в страната и номер 1 университет сред частните университети, когато става въпрос за магистърски програми. Оценката е на Рейтинговата система на МОН за 2025 година, където УЗФ е на второ място при бакалавърските програми сред частните и е четвърти сред всички икономически университети в страната. Това е признание за високите академични стандарти, модерните учебни програми и успешната реализация на възпитаниците на университета.

Ето кои са пет от причините все повече кандидат-студенти да избират именно УЗФ за своето висше образование в бакалавърски и магистърски програми.

1. Преподаватели с реален професионален опит

Едно от най-големите предимства на УЗФ е, че обучението се води от водещи експерти и преподаватели, които са активни професионалисти в своите области. Вместо да се разчита единствено на академична теория, студентите се срещат с хора, които ежедневно работят във финансите, бизнеса, маркетинга, правото и управлението. Именно този практически опит прави обучението актуално и насочено към реалните предизвикателства на професионалната среда. Сред чуждестранните лектори са водещите икономисти проф. д-р Ричард А. Вернер и проф. д-р Армин Камел.

2. Лична подкрепа и отношение към всеки студент

Редовният прием в бакалавърските програми на бизнес университета се осъществява без изпит, само по документи и с препоръка от учител. Приемът всяка година е ограничен до малки групи, позволяващи запазването на високо качество на обучение и индивидуално отношение към всеки студент. Още при първия си контакт с университета бъдещите студенти откриват атмосфера, в която личното отношение е водещо. В УЗФ обучението не приключва с края на лекциите – преподавателите отделят време за менторство, насърчават развитието на индивидуалните качества и помагат на студентите да открият своите силни страни, така че образованието им да бъде в синхрон с бъдещата им професионална реализация.

3. Практика, която превръща знанията в умения

В УЗФ теорията не остава само в учебниците. Лекциите са организирани така, че да провокират любопитството, критичното мислене и активното участие на студентите. След това наученото намира приложение чрез практически задачи, реални бизнес казуси и проекти, които дават възможност младите хора да натрупат ценен опит още по време на следването. Именно съчетанието между теория и практика превръща обучението в реална подготовка за професионалния живот. В УЗФ обучението е интерактивно, насочено към работа в екип, развитие на лидерски качества и изграждане на увереност за успешна професионална реализация.

4. Учебни програми, съобразени с нуждите на бизнеса

Университетът поддържа постоянен диалог с компаниите и работодателите, за да адаптира своите програми към актуалните изисквания на пазара на труда. Обратната връзка от бизнеса се използва при развитието на учебното съдържание, така че студентите да придобиват отлични практически знания и ценни умения, които са търсени от работодателите още при започването на тяхната кариера. Сред бакалавърските програми на УЗФ се открояват „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“ и „Бизнес стратегии и управление на проекти“, а останалите 6 програми подготвят нови специалисти по банково и застрахователно дело, човешки ресурси, счетоводство, маркетинг и управленски процеси. Бъдещите магистри може да избират между 14 актуални програми в бизнес сегмента, като част от тях се водят и на английски език от международни експерти. Голям интерес предизвикват новите специалности „Икономика и организация на лечебните заведения“, „Застрахователен бизнес и финансови технологии“ и „Международно банкиране и финанси“.

5. Среда, която развива не само професионалисти, но и личности

Освен академични знания, УЗФ предлага среда, която насърчава общуването, изграждането на професионални контакти и развитието на широк мироглед. Студентите са активна част от университетската общност и разполагат с разнообразни възможности да се развиват както професионално, така и личностно. Университетът предоставя необходимите ресурси и подкрепа, но успехът зависи и от желанието на всеки студент да използва тези възможности и да инвестира в собственото си развитие.

В същото време УЗФ поддържа отлични партньорски взаимоотношения с редица престижни университети от целия свят, с които има сключени споразумения за сътрудничество и съвместна дейност, обмен на преподаватели и организация на конференции и семинари. Студентите имат възможност за обучение в общи бакалавърски и магистърски програми, участие в съвместни проекти, обмен по програма „Еразъм+“, получаване на диплома от два университета и още много предимства.

Все по-често младите хора избират университет не само заради дипломата, а заради възможностите, които получават след завършването си. Качественото образование, преподавателите с практически опит, модерният подход към обучението и постоянната връзка с бизнеса превръщат Университета за застраховане и финанси в естествен избор за младите хора, които искат не просто диплома, а стабилен старт на своята кариера. Затова не е учудващо, че УЗФ се превърна в предпочитан избор за бъдещите икономисти, финансисти, предприемачи и бизнес лидери.

Повече информация за кандидатстудентската кампания, специалностите и условията за прием можете да откриете на официалния сайт на УЗФ. Редовният прием на нови студенти за академичната 2026/2027 година е до 15 септември.