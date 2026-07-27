Босненски алпинисти загинаха на връх Елбрус в Русия ВИДЕО

Петима босненски алпинисти загинаха на връх Елбрус в Русия, след като попаднаха в силна буря, но телата на трима от тях все още не са изнесени от планината поради лошото време, съобщи в неделя агенция РИА Новости, позовавайки се на руските власти.

Руското министерство на извънредните ситуации заяви, че спасители са изнесли телата на двама загинали алпинисти, открити на височина 5350 метра. Други двама алпинисти са били спасени и откарани за оказване на медицинска помощ.

Регионалното подразделение на Следствения комитет, основният следствен орган в Русия, съобщи, че спасителите са открили телата на още трима загинали алпинисти, но уточни, че те все още не са изнесени от планината заради лошите метеорологични условия.

Регионалните правоприлагащи органи заявиха пред руската агенция, че загиналите на Елбрус алпинисти са от Босна и Херцеговина.

Връх Елбрус, който се издига на 5642 метра височина непосредствено на север от границата с Грузия, е известен с внезапните промени във времето и условията за изкачване. Това е най-високият връх в Европа.

Босненски медии съобщиха, че седемте участници в алпинистката експедиция са жители на град Зеница, като сред тях е имало семейна двойка и лекар от местната болница.

Руски медии информираха, че неблагоприятните метеорологични условия са затруднили издирвателно-спасителната операция.