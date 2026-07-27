Издирват 12-годишната Мери, родена с пълна загуба на слуха

12-годишната Мери, родена с пълна загуба на слуха, е изчезнала. За това съобщи брат ѝ във Facebook.

Около 18:30 часа момичето е излязло без слуховите си апарати и мобилния си телефон от дома си в столичния квартал "Дианабад".

Мери е с руса коса. По информация на семейството е била облечена с черна рокля на цветя, черен клин и бежови маратонки.

Мери се ражда напълно глуха, а когато е едва на 9 месеца, лекарите потвърждават пълната загуба на слуха.

По-късно ѝ са поставени два кохлеарни импланта - първият на едногодишна възраст, а вторият около година и половина по-късно. Следват години на рехабилитация.

Като част от възстановяването майка ѝ я записва на уроци по пиано, а впоследствие Мери започва да се занимава активно с музика, пише bTV.