Издирват 12-годишната Мери, родена с пълна загуба на слуха

12-годишната Мери, родена с пълна загуба на слуха, е изчезнала. За това съобщи брат ѝ във Facebook.
Около 18:30 часа момичето е излязло без слуховите си апарати и мобилния си телефон от дома си в столичния квартал "Дианабад".
Мери е с руса коса. По информация на семейството е била облечена с черна рокля на цветя, черен клин и бежови маратонки.
Мери се ражда напълно глуха, а когато е едва на 9 месеца, лекарите потвърждават пълната загуба на слуха.
По-късно ѝ са поставени два кохлеарни импланта - първият на едногодишна възраст, а вторият около година и половина по-късно. Следват години на рехабилитация.
Като част от възстановяването майка ѝ я записва на уроци по пиано, а впоследствие Мери започва да се занимава активно с музика, пише bTV.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.