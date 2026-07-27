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Тръмп ще пита Путин дали руски сателити помагат на Иран

САЩ водят "добри разговори" с Техеран, допълни той

27.07.2026 | 22:12 ч. Обновена: 27.07.2026 | 22:13 ч. 24
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския си колега Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Reuters.

"Ще попитам Путин за това. Ще разберем", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътуваше за проява в щата Мичиган.

Американският президент съобщи още, че САЩ водят "добри разговори" с Иран "точно в момента".

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"Има голяма вероятност нещо да се случи", заяви той по повод възможността да бъде постигнато споразумение с Техеран, пише БТА.

Тръмп отхвърли и опасенията, че американската армия изпитва недостиг на боеприпаси след продължилите няколко месеца удари по Иран, предаде AFP.

"Имаме много боеприпаси", заяви президентът. След това обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна".

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