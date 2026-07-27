Тръмп ще пита Путин дали руски сателити помагат на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще попита руския си колега Владимир Путин дали руски сателити помагат на Техеран при насочването на удари в Близкия изток, предаде Reuters.

"Ще попитам Путин за това. Ще разберем", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет, с който пътуваше за проява в щата Мичиган.

Американският президент съобщи още, че САЩ водят "добри разговори" с Иран "точно в момента".

"Има голяма вероятност нещо да се случи", заяви той по повод възможността да бъде постигнато споразумение с Техеран, пише БТА.

Тръмп отхвърли и опасенията, че американската армия изпитва недостиг на боеприпаси след продължилите няколко месеца удари по Иран, предаде AFP.

"Имаме много боеприпаси", заяви президентът. След това обаче добави: "Бих искал да имаме повече, ако трябва да бъда честен, но толкова много беше дадено на Украйна".