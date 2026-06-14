Недостиг на спасители по Черноморието въпреки скока на заплатите с 20%

Българското Черноморие е изправено пред сериозен недостиг на морски спасители в началото на летния сезон въпреки масовото увеличение на заплатите с 20%, съобщават от БНТ днес, 14 юни 2026 година. Тъй като заетостта по плажовете е изцяло сезонна, концесионерите все още не могат да запълнят задължителния общ капацитет от 1 500 до 1 700 служители, оставяйки стотици позиции празни броени седмици преди пиковия туристически наплив.

Младите кадри в сектора са голяма рядкост, а ежедневната работа изисква огромна и непрекъсната концентрация по постовете. На Южния плаж в Несебър спасителите споделят, че най-сериозното напрежение на терен често не идва от вълните или опасните мъртви течения, а от безотговорното поведение на самите летовници.

"Спасителството е 70% наблюдение. Като цяло най-добрият спасител е сухият спасител, който може да предотврати инцидента преди изобщо да се е случил", обяснява Тихомир Георгиев.

"Има хора, които на червен флаг си влизат… Многократно съм влизал вътре в морето да вадя хора, след като не чуват изобщо указанията ни, свирки, изобщо абсолютно нищо - трябва да има глоби", казва Григор Станчев.

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Въпреки че през тази година месечните възнаграждения бяха повишени и вече варират стабилно между 1 200 и 1 500 евро, намирането на желаещи остава критично. Основната спирачка пред кандидатите е краткосрочният характер на работата по ивиците. Само в рамките на една от големите водноспасителни служби в момента продължава активното издирване на поне 100 служители, за да бъдат обезпечени постовете под нейния контрол.

"Всяка година става все по-трудно за професията спасител да се намират желаещи. Дори и да имаме, и да има кажем сумата х по 5 да бъде увеличена, пак ще има момент, в който ние няма на кого да ги дадем", на мнение е Иван Георгиев.

Заради острата липса на човешка сила, част от плажовете по Южното Черноморие започнаха да внедряват нетрадиционни технологични алтернативи. На плаж "Бутамята" от няколко дни официално оперира първият в страната безпилотен дрон за водно спасяване, който може за секунди да достави спасително средство до застрашен във водата човек.

"Управлява се чрез дистанционно. По много по-бърз начин може да се достигне до удавник, много по-бързо отколкото спасител би успял да го направим това нещо", казва Ивайло Илиев.

Представителите на бранша обаче остават категорични, че машините могат да бъдат единствено помощно средство в критична ситуация. Основният стълб за сигурността по плажовете си остава стриктното спазване на флаговата сигнализация и разпоредбите на обучените специалисти на сушата.