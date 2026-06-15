Държавните служители ще могат да работят и от къщи

Държавните служители ще могат да работят до осем дни в месеца от къщи, предвиждат промени в Закона за държавния служител, които са пуснати за обществено обсъждане. В момента в Кодекса на труда е дадена възможност за работещите на трудов договор да се трудят дистанционно, но това не важи за държавните служители.

В момента законът позволява държавни служители да работят от дома си в два случая

- ако са хора с трайни увреждания (с над 50 на сто намалена работоспособност) и в случаи на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. През последните пет години има редица предложения от администрациите относно въвеждането на по-гъвкави форми на организацията на работа за държавните служители.

По време на извънредната епидемиологична обстановка в периода 2020-2022 г., за държавните служители масово се наложи работата от разстояния, без да има данни за спад в продуктивността, пише в мотивите. Развитието на комуникационните технологии позволява въвеждането на гъвкави форми на работа, но те трябва да бъдат уредени законово. Такъв гъвкав режим на работа има в много институции на Европейския съюз, включително в Европейската комисия, а

България е една от малкото държави, които не го прилагат

по отношение на държавните служители, пише Труд news.

Промените предвиждат до осем дни в месеца, което прави по близо два дни от седмицата, държавните служители да могат да работят от къщи. Но това трябва да е съобразено с характера на работата и дейността на отделните звена съгласно функциите им. Броят на дните и начинът на извършване на работа от разстояние ще се определят с устройствения правилник на съответната администрация.