Паве от паркинг се заби в кола в София, щетите са за стотици евро

Шофьор сигнализира за сериозен инцидент на общински паркинг в центъра на София, след като паве се забило в автомобила му при опит да паркира. Според потърпевшия причината е лошото състояние на настилката, която от месеци не е ремонтирана.

Инцидентът се е случил в петък на паркинг в района на Южния парк. По думите на Олег Мирчев при навлизане в паркинга чул силен удар, след което автомобилът му спрял, съобщи bTV.

"Слязох и видях паве, заседнало между гумата и калника на колата. Не можех да повярвам какво се е случило", разказа Мирчев.

Вследствие на удара автомобилът е получил сериозни материални щети. По първоначални данни са повредени калникът, подкалникът и носещи елементи по конструкцията на превозното средство.

"Огънат е калникът, подбита е греда, скъсан е подкалникът. По моя преценка ремонтът ще струва поне между 700 и 800 евро", посочи собственикът на автомобила.

Веднага след инцидента Мирчев е подал сигнал до Столичната община и Центъра за градска мобилност. Той твърди, че не е получил съдействие в деня на инцидента.

"Обадих се на общината, откъдето ме препратиха към Центъра за градска мобилност. Оттам ми казаха, че работното време е приключило и на място са останали само служители, които поставят скоби на автомобили", заяви той.

Шофьорът уточнява, че към момента всички разходи по ремонта остават за негова сметка, тъй като е пропуснал да поднови застраховката "Автокаско", а щетата не се покрива от застраховка "Гражданска отговорност", тъй като няма втори участник в произшествието.

По думите на Мирчев дупките и неравностите по паркинга съществуват от поне седем-осем месеца и непрекъснато се увеличават.

"Използвам този паркинг поне два пъти седмично. Дупките стават все по-големи, а действия по отстраняването им няма", коментира той.

Според него целият паркинг се нуждае от сериозен ремонт, тъй като сегашното му състояние създава предпоставки за нови инциденти.

От Столичната община са изпратили писмена позиция по случая. Оттам посочват, че районът разполага с избран изпълнител за ремонт на паркинги, тротоари и улични платна, но към момента финансовият ресурс е ограничен заради липсата на приет общински бюджет.

Въпреки това от администрацията уверяват, че ще бъдат положени усилия за извършване на частичен или цялостен ремонт на проблемната локация.

Към момента от Центъра за градска мобилност все още няма официално становище по случая.

Олег Мирчев заявява, че няма намерение да остави случая без последици и ще търси правата си по съдебен ред.

"Ще си търся правата", категоричен е той.

Остава отворен въпросът дали потърпевшият ще получи компенсация за нанесените щети и кога ще бъде ремонтиран паркингът, който според шофьорите отдавна е опасен за движение.