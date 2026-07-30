3 любими бабини рецепти

Вкусовете от детството имат невероятната сила да ни върнат във онези отминали времена на безгрижие. Те не са просто храна, а спомен, усещане за сигурност и топлина. Ето три рецепти, които носим в сърцата си и които винаги успяват да ни накарат да се усмихнем:
Бухти - пухкавите облачета от детството
Бухтите са може би най-обичаната закуска, която ни пренася право в кухнята на баба. Те са символ на уютните летни утрини, когато се събуждаме от аромата на пържено тесто.
За тях ще ви трябват:
- 2 яйца
- 3 с.л. захар
- 400 г кисело мляко
- около 400-600 г брашно
- 1 ч.л. ванилия
- 20 г бакпулвер (или 1 ч.л. сода за хляб)
- щипка сол
- олио за пърженето
В голяма купа разбийте яйцата със захарта и ванилията до гладка смес. Добавете киселото мляко и разбъркайте добре. Прибавете брашното, бакпулвера (или содата) и солта. Замесете меко и нелепнещо тесто и го оставете да почине за 20-30 минути. В дълбок съд загрейте олио. С две лъжици оформяйте бухти и ги пускайте в сгорещената мазнина. Пържете до златисто от двете страни. Отцедете от излишната мазнина върху кухненска хартия и поръсете с пудра захар. Сервирайте с мед, сладко или сирене.
Източник: 3 рецепти от детството, които обожавамеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.