BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 4

3 любими бабини рецепти

Вкуса на детството

30.07.2026 | 17:45 ч. 5
Снимка: istock

Снимка: istock

Вкусовете от детството имат невероятната сила да ни върнат във онези отминали времена на безгрижие. Те не са просто храна, а спомен, усещане за сигурност и топлина. Ето три рецепти, които носим в сърцата си и които винаги успяват да ни накарат да се усмихнем:

Бухти - пухкавите облачета от детството

Бухтите са може би най-обичаната закуска, която ни пренася право в кухнята на баба. Те са символ на уютните летни утрини, когато се събуждаме от аромата на пържено тесто.

За тях ще ви трябват:

  • 2 яйца
  • 3 с.л. захар
  • 400 г кисело мляко
  • около 400-600 г брашно
  • 1 ч.л. ванилия
  • 20 г бакпулвер (или 1 ч.л. сода за хляб)
  • щипка сол
  • олио за пърженето

В голяма купа разбийте яйцата със захарта и ванилията до гладка смес. Добавете киселото мляко и разбъркайте добре. Прибавете брашното, бакпулвера (или содата) и солта. Замесете меко и нелепнещо тесто и го оставете да почине за 20-30 минути. В дълбок съд загрейте олио. С две лъжици оформяйте бухти и ги пускайте в сгорещената мазнина. Пържете до златисто от двете страни. Отцедете от излишната мазнина върху кухненска хартия и поръсете с пудра захар. Сервирайте с мед, сладко или сирене.

Източник: 3 рецепти от детството, които обожаваме

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепти рецепти за палачинки кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem