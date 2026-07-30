3 любими бабини рецепти

Вкусовете от детството имат невероятната сила да ни върнат във онези отминали времена на безгрижие. Те не са просто храна, а спомен, усещане за сигурност и топлина. Ето три рецепти, които носим в сърцата си и които винаги успяват да ни накарат да се усмихнем:

Бухти - пухкавите облачета от детството

Бухтите са може би най-обичаната закуска, която ни пренася право в кухнята на баба. Те са символ на уютните летни утрини, когато се събуждаме от аромата на пържено тесто.

За тях ще ви трябват:

2 яйца

3 с.л. захар

400 г кисело мляко

около 400-600 г брашно

1 ч.л. ванилия

20 г бакпулвер (или 1 ч.л. сода за хляб)

щипка сол

олио за пърженето

В голяма купа разбийте яйцата със захарта и ванилията до гладка смес. Добавете киселото мляко и разбъркайте добре. Прибавете брашното, бакпулвера (или содата) и солта. Замесете меко и нелепнещо тесто и го оставете да почине за 20-30 минути. В дълбок съд загрейте олио. С две лъжици оформяйте бухти и ги пускайте в сгорещената мазнина. Пържете до златисто от двете страни. Отцедете от излишната мазнина върху кухненска хартия и поръсете с пудра захар. Сервирайте с мед, сладко или сирене.

Източник: 3 рецепти от детството, които обожаваме