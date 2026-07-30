Съветник на Зеленски: Русия целенасочено изпраща дронове в небето на Румъния

Михайло Подоляк, основният съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментира в интервю за румънската телевизия Диджи 24 поредицата от случаи, при които руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Румъния и бяха свалени от военновъздушните сили на страната, като изрази мнение, че "изпратените от Путин дронове не са стигнали погрешка в Румъния".

Телевизията напомня, че дронове, използвани от армията на руския президент Владимир Путин за атаки срещу цивилни цели в Украйна, нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Румъния, а в един от случаите дрон избухна върху жилищен блок в град Галац и рани двама души. Също така в края на миналата седмица за първи път румънски пилоти успяха да свалят три безпилотни летателни апарата, които бяха нарушили въздушното пространство на страната.

Михайло Подоляк смята, че тези нахлувания не са случайни и преследват определени цели, които руската армия си е поставила.

"Виждаме, че Русия изпраща периодично по провокативен начин своите инструменти на смъртта на територията и на други страни, не само в Украйна. И следователно е ясно защо се прави това. За Русия това е начин за повишаване на залозите във войната, начин да провокира други страни, за да окаже натиск върху социални групи в тези страна, така че тези държави от своя страна да се откажат от оказваната подкрепа на Украйна. И по този начин да отслаби капацитета на Украйна да води контравойна", посочва Подоляк.

По думите му "целите на Русия са много по-широки от това да атакува само една страна - това е опит да доминира в Европа, опит да наложи чрез инструмента на страха правилата за поведение, който Русия иска други страни в Европа да спазват". "Без съмнение подобни провокации или дори провокативни ескалации с използването на множество дронове са възможни", добави той.

Съветникът на украинския президент изрази мнение, че тези атаки са само началото на по-широкообхватна кампания, която Русия води не само в Румъния, но и в други страни в Европа. Той предупреждава също, че Русия ще засили провокациите си и че Румъния може да стане обект на нахлуване на цели рояци дронове.

"Със сигурност са възможни и групи атаки, и по-активни провокации с използването на същите дронове на територията на други страни. Какво трябва да се направи в тази ситуация? Това, което показва според мен сега Букурещ, което показва Румъния - да заеме твърда позиция в защита на собственото си суверенно въздушно пространство. Очевидно е, че сигурността на собствените граждани стои над всичко и следователно всеки неидентифициран апарат, който се появи в това пространство, трябва да бъде унищожен", изтъкна Подоляк.

Украинският официален представител призова румънските власти да реагират със същата твърдост и на евентуални бъдещи провокации от страна на Руската федерация.

"Румъния показва, че има ефективен механизъм. Нещо повече, след като свали за първи път такъв дрон, стана ясно, че това е необходимо, възможно и напълно задължително да се направи. Други варианти освен унищожаване на дроновете или ракетите, както виждаме в Полша, други варианти за спиране на растящата ескалация не съществуват - само твърдата и задължителна защита на собственото въздушно пространство", подчерта Михайло Подоляк.

Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ.

„Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим“, заяви по-рано тази седмица говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

(БТА)