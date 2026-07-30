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Куриоз: Коли минават технически преглед с личната карта на покойник

Случаят е от град Елена, прегледаните коли над 120

30.07.2026 | 18:08 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Схема за неправомерно преминаване на годишни технически прегледи (ГТП) е разкрита при съвместна акция на ОД на МВР и Районната прокуратура във Велико Търново, като случаят е от град Елена, съобщава Нова тв.

По данни на разследващите в продължение на близо две години повече от 120 леки автомобила са преминали технически преглед от името на специалист, който е починал. Използвана е неговата лична карта. 

Акцията е проведена в сряда в пункта за технически прегледи в Елена. От МВР съобщават, че служителите на пункта са оказали съдействие на разследващите.

По случая е образувано досъдебно производство. Към момента няма задържани, като са назначени експертизи. Предстои да бъде изяснен механизмът на извършеното нарушение, включително как е била използвана самоличността на починалия в електронната система и кои са отговорните за схемата.

 

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