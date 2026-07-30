В кадър: Стенопис "Приятелство на колело" на ул. Славянска

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 10 / 10

Нов мащабен графит, посветен на активния начин на живот и придвижването с велосипед, се създава в центъра на София. Творбата, която се намира на ул. “Славянска” 35 се нарича “Приятелство на колело” и е по инициатива на фондация Visionary и фондация “София - европейска столица на спорта“.

Автор на стенописа е графити художникът и стенописец Йоан Ценков (JahOne), който черпи вдъхновение от личната си любов към колоезденето.

“Идеята на стенописа е да представи велосипеда като алтернативен начин на транспорт и хората да могат да усетят едно по-различно усещане за града. Карам колело от малък и усещането, което изпитвам, докато карам, се опитвам да пресъздам и на стената“, каза Ценков пред БГНЕС.

Според фондация Visionary придвижването с велосипед променя начина, по който хората възприемат града.

С инициативата организаторите целят чрез изкуството в градската среда да насърчат повече хора да изберат велосипеда като екологичен, здравословен и устойчив начин на придвижване.