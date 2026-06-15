Опит за подкуп на полицаи с банкнота от 10 евро и 6,73 евро на монети

Неправоспособен шофьор на 33 години е задържан в Бургас, след като направил опит да подкупи полицейски служители по време на проверка.

Мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард „Тодор Александров“. Униформените установили, че той управлява автомобила си без необходимата правоспособност.

По данни на полицията в опит да избегне последващите действия срещу него водачът оставил в служебния автомобил банкнота от 10 евро и монети на обща стойност 6,73 евро.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, съобщи БНТ.