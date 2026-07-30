Стоянов: КУБ се ребрандира и Олег Невзоров продължава дейността си

ПГ на “Възраждане" поиска изслушване на председателя на ДАНС Пламен Тончев заради случая "КУБ". Според партията има сериозен обществен интерес към действията на службите и към твърденията за фирми, които продължават дейността си след ребрандиране.

"Ние поискахме изслушването, защото Пламен Тончев е председател на ДАНС още от 2021 г. Украинската групировка КУБ започва дейността си на наша територия през 2022 г. и продължава и до ден днешен. През цялото това време, изключение на няколко месеца, председател на ДАНС е бил именно Тончев. Искахме да разберем какви мерки е предприел", обясни Коста Стоянов от "Възраждане”.

Има съмнения

В предаването “Денят ON AIR” депутатът каза, че има неща, които будят съмнения.



“Ние ще искаме изслушване на председателя на ДАНС и след парламентарната ваканция. Българските граждани трябва да знаят какво точно се случва и дали не продължава чадъра над украинската групировка", обяви народният представител.

Според Стоянов министърът на правосъдието е поискал от нотариалната камара да има наказателно производство срещу втори нотариус.

"Срещу първи беше поискано, сега е поискано и срещу втори. Има и други нотариуси. Ако ние от "Възраждане" управлявахме, вече щеше да има със сигурност хора, които да са в затвора, както и експулсирани лица от украинската групировка", подчерта Стоянов пред Bulgaria ON AIR.

Ребрандирани офиси

Според него, Олег Невзоров продължава със своите дейности.

"Има официална информация, офисите на КУБ във Варна, които са на централно място, вече са ребрандирани с други фирми и други имена. Притеснен съм, че скоро няма да бъдат бутнати незаконните постройки. До момента са издадени само 22 констативни акта за незаконно строителство и само 12 заповеди на постройки, при положение, че там има над 100. Дори и кметът не може да се справи", информира още Стоянов.

Гледайте видеото с целия разговор.