МВнР: Остро осъждаме демонстративния акт на агресия в Скопие

На 15 юни 2026 г., в обедните часове, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията.
Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Това се казва в позиция на МВнР.
Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи.
Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая.
Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. Припомняме, че след последния палеж в
Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.
Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.