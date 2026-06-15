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МВнР: Остро осъждаме демонстративния акт на агресия в Скопие

Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая, заявяват от външно министерство

15.06.2026 | 17:00 ч. Обновена: 15.06.2026 | 17:03 ч. 37
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 15 юни 2026 г., в обедните часове, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията.

Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Това се казва в позиция на МВнР. 

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Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи.
Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая.

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Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. Припомняме, че след последния палеж в

Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.

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Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония.

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Тагове:

МВнР остра провокация демонстративния акт агресия скопие
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