Министър Василев: Прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи новата платформа “Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки.

Министърът каза, че основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.

“Представихме платформата “Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията”, каза министърът на иновациите пред БНТ.

Василев добави, че платформата ще бъде надграждана с инструменти за автоматичен контрол върху обществените поръчки.

“В първата версия даваме прозрачност. Казваме: парите са отивали тук. В следващата версия ще надградим с контрол в процеса на възлагане, така че да не се фаворизират фирми и да не се пишат поръчки за конкретен изпълнител. В последващ етап ще оценяваме и офертите на компаниите, за да не се завишават изкуствено цените на стоките и услугите, които се продават на държавата".

Министър Василев обяви и предстоящи промени в ръководството на “Информационно обслужване“, добави министърът на иновациите.

Министърът съобщи още, че в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация се предвижда съкращаване на щатни бройки. Той подчерта, че целта на дигиталната трансформация е администрацията да стане по-бърза и по-ефективна чрез използването на технологии.

“Технологията ни дава възможност да постигаме повече с по-малко. Тя може да помогне някои процеси да се случват по-бързо, автоматично и незабележимо за хората. Да няма нужда държавата да ви иска документ, който сама ви е издала. Правим всички системи интегрирани, за да бъде бързо, лесно и удобно за хората“, заяви Иванов.