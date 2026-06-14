Корупцията вече не е само "плик с пари към държавен служител"

Новата европейска директива за превенция и борба с корупцията поставя корупцията в частния сектор наравно с тази в публичния. Това коментира адв. Олег Темников, съдружник в адвокатското сдружение Wolf Theiss, пред Money.bg.

По думите му документът е резултат от тригодишни преговори между държавите членки. След приемането му страните в Европейския съюз ще разполагат с две години, за да променят вътрешното си законодателство и да го приведат в съответствие с новите правила.

Темников посочи пред Bulgaria ON AIR, че за бизнеса най-съществената промяна е именно разширяването на фокуса към частния сектор.

"Не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или мениджър в частна фирма получава облага, за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при възлагане на поръчка, конфликт на интереси, злоупотреби", обясни той.

По думите му подобни разпоредби съществуват и сега в българското законодателство, но на практика се прилагат изключително рядко.

Според адвоката новата директива цели по-ясна и по-ефективна рамка за пресичане на корупционни практики както в държавната администрация, така и в отношенията между частни компании, служители и мениджъри.

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